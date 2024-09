Rapito a 6 anni in California, è stato ritrovato dopo 70 anni

(Keystone-ATS) Era stato rapito quando aveva sei anni, nel 1951, mentre giocava in un parco della California. Più di sette decenni dopo, è stato ritrovato grazie all’aiuto di un test del DNA online, vecchie foto e ritagli di giornale.

A raccontare la storia è il Guardian che cita a sua volta il Bay Area News Group, che ha riferito come la nipote di Luis Armando Albino, con l’assistenza della polizia, dell’FBI e del dipartimento di giustizia, sia riuscita a localizzare suo zio che viveva sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Albino, padre e nonno, oggi è un pompiere in pensione e veterano del corpo dei Marines che ha prestato servizio in Vietnam. Il 21 febbraio 1951, era solo un bambino di sei anni. Quel giorno, una donna ha attirato la sua attenzione nel parco di West Oakland dove stava giocando con il fratello maggiore Roger, e gli ha promesso in spagnolo che gli avrebbe comprato delle caramelle. Invece, la donna ha rapito il ragazzino, originario di Puerto Rico, portandolo in aereo sulla costa orientale USA dove è finito con una coppia che lo ha cresciuto come se fosse il loro figlio.

Per più di 70 anni, Albino è stato considerato un bambino scomparso. Sua madre è morta nel 2005, ma non ha mai perso la speranza che suo figlio fosse vivo. Articoli dell’Oakland Tribune dell’epoca raccontano che la polizia, i soldati di una base militare locale, la Guardia costiera e altri dipendenti della città si erano uniti a una grande ricerca del ragazzino scomparso. Suo fratello, Roger Albino, è stato interrogato più volte dagli investigatori, ma ha sempre ribadito la sua versione secondo cui una donna con una bandana in testa aveva rapito suo fratello.

Per la nipote Alida Alequin, 63 anni, il primo indizio che suo zio potesse essere ancora vivo è arrivato nel 2020 quando, “solo per divertimento”, ha fatto un test del DNA online che ha mostrato una corrispondenza del 22% con l’uomo che alla fine si è rivelato essere suo zio. All’inizio di quest’anno, durante una visita alla biblioteca pubblica di Oakland, la donna ha esaminato gli articoli del Tribune trovando una foto di Luis e Roger, che l’hanno convinta di essere sulla strada giusta. Così si è recata alla polizia di Oakland dove gli investigatori alla fine hanno convenuto che la nuova pista era concreta: Luis è stato localizzato sulla costa orientale e ha fornito un campione di DNA. Il 20 giugno, gli investigatori sono andati a casa di Alequin annunciando che suo zio era stato trovato. “Ho afferrato le mani di mia madre e ho detto: ‘L’abbiamo trovato’. Ero felicissima”, ha raccontato la nipote.

Il 24 giugno, con l’assistenza dell’FBI, Luis è arrivato a Oakland con la sua famiglia e ha incontrato Alequin, sua madre e altri parenti. Il giorno dopo ha riabbracciato il fratello Roger nella contea di Stanislaus. Dopo essere rientrato sulla costa orientale, è tornato in California a luglio per una visita di tre settimane. È stata l’ultima volta che ha visto Roger, morto ad agosto. “Chissà se la mia storia potrà aiutare altre famiglie che stanno attraversando la stessa cosa”, ha detto Alequin. “Direi loro: non arrendetevi”.