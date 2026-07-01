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Record di giorni canicolari a Coira

Keystone-SDA

Fra il 17 e il 30 giugno a Coira si è registrata la più lunga serie di giorni di canicola. Secondo i dati di MeteoSvizzera, la temperatura è salita 14 volte consecutive sopra i 30 gradi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il primato risalente all’estate 2018 è stato quindi battuto: all’epoca i giorni di canicola consecutivi erano stati dodici e avevano eguagliato le cifre fatte registrare nel 2006.

Anche in altri luoghi dei Grigioni sono stati infranti record: a Davos fra il 19 e il 28 giugno la temperatura media massima è stata di 26,3 gradi, un dato mai registrato prima. MeteoSvizzera ha sottolineato nel suo blog che in generale l’ondata di calore si è rilevata particolarmente estrema a causa di intensità e durata.

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