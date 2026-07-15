Richemont supera le previsioni di fatturato nel primo trimestre

Keystone-SDA

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Il gruppo elvetico del lusso Richemont, specializzato in gioielli e orologi, ha riportato risultati per il primo trimestre superiori alle attese, sostenuti da una crescita vigorosa in Asia e nelle Americhe.

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(Keystone-ATS) Nei tre mesi terminati a fine giugno l’azienda ha dichiarato che il fatturato è aumentato del 17% a tassi di cambio costanti, raggiungendo i 6,33 miliardi di euro, come si evince da una nota odierna. Il dato ha superato le previsioni degli analisti, che si attendevano una crescita di 5,90 miliardi.

Per il periodo compreso tra aprile e giugno, il gruppo ginevrino ha registrato un balzo del 21% nelle vendite nel settore della gioielleria, che hanno raggiunto i 4,7 miliardi di euro, mentre le vendite nel settore dell’orologeria sono aumentate del 6%, attestandosi a 873 milioni di euro.