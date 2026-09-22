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Ridotta da 7 a 5 anni la pena per l’ex first lady sudcoreana Kim

Keystone-SDA

La Corte d'appello di Seul ha ridotto da sette a cinque anni la pena detentiva inflitta all'ex first lady sudcoreana Kim Keon Hee, condannata per corruzione e intermediazione illecita. La sentenza di primo grado era stata emessa lo scorso giugno. Lo riporta Yonhap.

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(Keystone-ATS) Kim, moglie dell’ex presidente Yoon Suk Yeol, è stata riconosciuta colpevole di aver ricevuto beni di lusso per un valore complessivo di circa 300 milioni di won (circa 218mila dollari) in relazione a richieste di favori riguardanti nomine pubbliche, attività imprenditoriali e candidature elettorali.

Tra i beni figuravano gioielli, una borsa Dior, un orologio Vacheron Constantin e un dipinto dell’artista Lee Ufan. Kim ha sempre respinto le accuse, sostenendo che i regali ricevuti non costituissero compensi per favori. La procura speciale aveva chiesto di confermare in appello la condanna a sette anni.

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