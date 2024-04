Roche più vicina ad autorizzazione Ocrevus versione sottocutanea

(Keystone-ATS) Importante passo avanti per Roche verso la possibile approvazione nell’Ue della versione sottocutanea di Ocrevus, un farmaco contro la sclerosi multipla.

Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), organo scientifico che prepara le decisioni dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ha raccomandato l’autorizzazione, ha indicato oggi il colosso farmaceutico renano.

Roche aveva presentato solo di recente i primi dati relativi alla nuova forma di somministrazione del preparato. Secondo l’azienda la variante offre la stessa efficacia di quella tradizionale (endovenosa), ma con tempi minori: la durata del trattamento è ridotta a 10 minuti. Inoltre per via sottocutanea il farmaco viene somministrato solo due volte all’anno.

Secondo il gruppo la decisione finale sul via libera nell’Ue è prevista per la metà dell’anno. Intanto oggi in borsa il buono di godimento Roche – è questo il valore di riferimento, non l’azione al portatore – si presenta in rialzo frazionale, mostrandosi più tonico della media del mercato.