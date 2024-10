Russia: Xi a Putin, “Mondo nel caos, Brics piattaforma Sud globale”

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il mondo attraversa “grandi cambiamenti mai visti in un secolo e la situazione internazionale è intrecciata con il caos”.

Il presidente cinese Xi Jinping, incontrando a Kazan (Russia) l’omologo russo Vladimir Putin nell’ambito del vertice dei paesi Brics, ha elogiato “il meccanismo di cooperazione dei Brics” nella lotta per “un futuro migliore per il Sud globale”.

È “la piattaforma più importante per solidarietà e cooperazione tra i paesi emergenti e in via di sviluppo. È il pilastro che promuove la realizzazione di una multipolarizzazione mondiale equa e ordinata e di una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva”, ha detto Xi, nel resoconto della Televisione centrale cinese (Cctv, controllata dallo Stato).

Xi, in altri termini, ha illustrato la sua visione sul ruolo dei Brics negli assetti futuri globali. Domani, “si terrà l’incontro dei leader dei Brics. Questo è il primo vertice dopo la sua espansione” ed “è di grande importanza per promuovere una maggiore cooperazione”. La Russia, sotto questo aspetto, “ha svolto molto lavoro come presidente di turno e non vedo l’ora di avere discussioni approfondite con i leader di vari paesi sul futuro sviluppo del meccanismo di cooperazione Brics”.

Lo scopo, ha osservato ancora il presidente cinese, è di sollecitare “tutte le parti a creare consenso, inviando un segnale positivo di unità e di cooperazione, promuovendo la collaborazione strategica e la cooperazione pragmatica in vari campi”. Su queste basi, “ci sono molte nuove opportunità per dare un contributo maggiore alla promozione della costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”, ha detto il leader comunista.

Grande affinità tra i due presidenti

In precedenza Xi aveva calorosamente salutato Putin: “Stimato presidente Putin, mio vecchio amico, sono molto felice di essere qui nell’antica città russa di Kazan per partecipare al XVI veertice dei leader Brics su tuo invito. Questo è anche nostro terzo incontro dell’anno”.

Guardando indietro alla strada percorsa, “le relazioni Cina-Russia sono andate avanti nonostante le difficoltà, hanno trovato il modo giusto per far sì che i principali paesi confinanti vadano d’accordo tra loro”, nel rispetto delle “‘non alleanze, del non confronto e della non presa di mira di terze parti”, ottenendo “una serie di risultati pionieristici”, ha aggiunto Xi, sempre nel resoconto di Cctv. “Sin dalla nuova era, abbiamo sempre attribuito grande importanza e afferrato fermamente la direzione delle relazioni Cina-Russia”, ha aggiunto Xi.

Inoltre, la profonda amicizia che “dura da generazioni non cambierà e la responsabilità dei due paesi di apportare benefici al mondo e alle persone in quanto paesi principali non cambierà, apportando importanti contributi all’equità e alla giustizia internazionale”, ha osservato ancora il leader cinese.

“Relazioni russo-cinesi un modello”

Le relazioni tra Russia e Cina “sono diventate un modello di come dovrebbero essere costruite le relazioni tra gli Stati nel mondo moderno”, ha dichiarato Putin incontrando Xi stando a quanto riporta l’agenzia di stampa non governativa russa Interfax.

La Russia intende rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Cina “su tutte le piattaforme internazionali al fine di garantire la sicurezza globale e un ordine mondiale giusto”, ha detto Putin al suo omologo.