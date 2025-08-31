The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Sahgal: “Sentenza indebolisce posizione negoziale Stati Uniti”

Keystone-SDA

Per il direttore della Camera di commercio svizzero-americana Rahul Sahgal, la sentenza della Corte d'appello statunitense sui dazi doganali indebolisce la posizione negoziale del governo americano nei confronti della Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’amministrazione Trump non ha probabilmente più influenza diretta sull’offerta svizzera, stima Sahgal. La Svizzera ha inviato la sua offerta ottimizzata a Washington. “L’obiettivo è chiaro: i dazi doganali del 39% devono essere ridotti in modo significativo e rapido”, ha dichiarato il capo della Camera di commercio svizzero-americana in un’intervista pubblicata oggi dalla “NZZ am Sonntag”.

Ma la sentenza emessa dalla Corte d’appello americana mette sotto pressione l’amministrazione americana in termini di tempistiche: “Se la Corte Suprema limiterà l’attuale base giuridica o la dichiarerà addirittura inapplicabile prima che la Svizzera concluda un accordo con gli Stati Uniti, tutto sarà più complicato per Washington”, ha affermato. Il governo statunitense dovrebbe quindi trovare una nuova base giuridica per i dazi doganali contro la Svizzera.

Venerdì una corte d’appello federale statunitense ha stabilito che gran parte dei dazi doganali imposti da Trump erano illegali. Tuttavia, li ha mantenuti in vigore fino a quando la questione non sarà risolta dalla Corte Suprema. Secondo Sahgal, la Camera di commercio parte dal presupposto che anche i dazi doganali concernenti la Svizzera siano interessati dalla sentenza. La decisione della corte d’appello non entrerà in vigore prima del 14 ottobre. Il governo americano ha quindi tempo per presentare ricorso alla Corte Suprema, cosa che Trump ha, del resto, annunciato di voler fare.

Non si sa né quando né come la Corte Suprema prenderà la sua decisione. Sahgal non si aspetta tuttavia che dia carta bianca al presidente americano, anche se la Corte dispone di una maggioranza conservatrice. Il capo della Camera di commercio svizzero-americana ritiene possibile che la Corte autorizzi un’applicazione limitata della legge di emergenza come base per i dazi doganali.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
31 Mi piace
59 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR