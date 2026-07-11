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Sale a oltre 4 mila morti il bilancio dei terremoti in Venezuela

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno è stato rivisto al rialzo e ora supera le 4'000 unità, raggiungendo quota 4'118, secondo una nota del governo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) “Bilancio ufficiale al 10 luglio: 4’118 morti”, si legge nel comunicato. Il numero dei feriti rimane invariato a 16’740. La cifra precedente indicava 3889 decessi.

Il bilancio ufficiale dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela continua ad aggravarsi. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso oggi dalle autorità, i morti sono saliti a 4’118, mentre i feriti restano 16’740 e le persone tratte in salvo sono 6’462.

Sul fronte dell’assistenza umanitaria, risultano 86’794 famiglie assistite, con 17’266 persone ospitate in 89 campi temporanei e 17’907 rimaste senza abitazione. I danni al patrimonio edilizio comprendono 856 edifici danneggiati e 190 completamente crollati.

Le autorità riferiscono inoltre di aver distribuito 9’766 tonnellate di alimenti e oltre 13,9 milioni di litri d’acqua, mentre i pazienti assistiti hanno raggiunto quota 29’966. Alle operazioni di soccorso partecipano 3’454 soccorritori internazionali, affiancati da 30’076 operatori delle forze di emergenza venezuelane e 29’843 volontari. Dall’inizio della crisi sismica sono state registrate complessivamente 1’171 scosse di assestamento.

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