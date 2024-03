Sandoz apre un impianto per produrre antibiotici in Austria

3 minuti

(Keystone-ATS) Sandoz inaugura un nuovo stabilimento di produzione a Kundl, in Austria, per fornire a un maggior numero di pazienti antibiotici a prezzi accessibili, prodotti interamente in Europa.

Il nuovo stabilimento e le linee di produzione automatizzate aumenteranno la capacità produttiva del 20% rispetto all’attuale capacità di 200 milioni di confezioni all’anno, si legge oggi in un comunicato stampa diramato dall’ex divisione generici di Novartis.

Grazie a questa espansione, Kundl ha ora una capacità produttiva di 240 milioni di confezioni all’anno, che porta i livelli produttivi a oltre il doppio rispetto al 2021.

Con un’area di produzione di 3’000 metri quadrati, le tecnologie innovative consentono ora la produzione di un miliardo di compresse di penicillina in più e un raddoppio della quantità di polvere per sospensione orale, utilizzate principalmente nelle formulazioni pediatriche.

L’apertura della nuova struttura fa parte di un investimento di 200 milioni di euro nel sito di Kundl, per migliorare in modo significativo la produzione di principi attivi della penicillina e aumentare la produzione di prodotti finiti, con l’obiettivo di servire meglio i pazienti in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

“Gli antibiotici sono la spina dorsale della medicina moderna e Kundl è una testimonianza della resilienza della produzione europea. Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la nostra capacità produttiva in Austria”, afferma il presidente di Sandoz, Gilbert Ghostine.

“Kundl, in quanto hub e centro della nostra produzione di antibiotici, è un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento di questa categoria di farmaci”, evidenzia il Ceo Richard Saynor.

Sandoz è stata fondata nel 1886 dal chimico Alfred Kern e dal commerciante Edouard Sandoz quale fabbrica di prodotti chimici Kern & Sandoz. La ragione sociale Sandoz SA venne adottata nel 1939 e dagli anni Cinquanta il settore farmaceutico divenne preponderante a livello di giro d’affari. Nel 1996 Sandoz si unì a Ciba per dare vita a Novartis, un colosso i cui ricavi oggi superano i 50 miliardi di dollari. Nel 2003 Novartis ha poi riunito sotto il marchio Sandoz le sue aziende produttrici di farmaci generici.

Il 4 ottobre dello scorso anno, però, Sandoz è stata scorporata ed è sbarcata in borsa, riottenendo la sua indipendenza. Al momento l’azienda dà lavoro a 22’000 dipendenti di oltre 100 nazionalità e produce farmaci per 500 milioni di pazienti. In portafoglio ha 1500 medicamenti.