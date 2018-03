Il Metriorhynchus pesava 300 kg ed era dotato di zampe trasformate in pinne. All'estremità della coda presentava una pinna simile a quella dei pesci con la quale si poteva muovere con facilità in alto mare. Lo scheletro di questo antenato del coccodrillo è stato scoperto sei mesi fa, nei pressi di Courtedoux (canton Giura), ma è stato portato alla luce soltanto lunedì. 150 milioni di anni fa, la regione dell'Ajoie era circondata da un mare caldo. Il suo sottosuolo è conosciuto per le numerose tracce di dinosauri, scoperte nel corso di diversi scavi di ricerca lungo l'autostrada transgiurassiana A 16. Il cantone sta elaborando il progetto "Paléojura", che intende valorizzare tutte le scoperte paleontologiche della regione di Courtedoux, considerata tra i siti più importanti al mondo per numero di impronte di dinosauri.

Dall'autostrada spunta un mostro marino 24 novembre 2008 - 17:18 I paleontologi svizzeri hanno fatto una scoperta sensazionale: durante degli scavi lungo il tracciato dell'autostrada transgiurassiana, nell'ovest del paese, hanno trovato lo scheletro di un coccodrillo marino vissuto 150 milioni di anni fa. Il Metriorhynchus pesava 300 kg ed era dotato di zampe trasformate in pinne. All'estremità della coda presentava una pinna simile a quella dei pesci con la quale si poteva muovere con facilità in alto mare. Lo scheletro di questo antenato del coccodrillo è stato scoperto sei mesi fa, nei pressi di Courtedoux (canton Giura), ma è stato portato alla luce soltanto lunedì. 150 milioni di anni fa, la regione dell'Ajoie era circondata da un mare caldo. Il suo sottosuolo è conosciuto per le numerose tracce di dinosauri, scoperte nel corso di diversi scavi di ricerca lungo l'autostrada transgiurassiana A 16. Il cantone sta elaborando il progetto "Paléojura", che intende valorizzare tutte le scoperte paleontologiche della regione di Courtedoux, considerata tra i siti più importanti al mondo per numero di impronte di dinosauri.