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Sciopero aeroporto di Berlino, interessati 8 voli Swiss

Keystone-SDA

Dopodomani è previsto uno sciopero degli operatori dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, indetto dal sindacato Verdi per chiedere aumenti salariali.

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1 minuto

(Keystone-ATS) Il traffico passeggeri dello scalo sarà completamente interrotto. La misura interesserà 445 voli, di cui otto di Swiss.

Interpellata da Keystone-ATS, la compagnia aerea ha indicato che sta facendo il possibile per trovare soluzioni alternative con i passeggeri. Questi ultimi sono inoltre liberi di posticipare autonomamente il proprio viaggio a una data a loro scelta o di cancellare il volo. In tal caso verrà rimborsato l’intero prezzo del biglietto.

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