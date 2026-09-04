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Sequestrate in Messico oltre 16 tonnellate di metanfetamina

Keystone-SDA

Il governo del Messico ha annunciato oggi il sequestro di oltre 16 tonnellate di metanfetamina in un'operazione condotta da forze speciali della Marina nello stato di Sinaloa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta, afferma il ministero per la sicurezza in un post sui social, di “uno dei colpi più significativi inferti alla produzione di droghe sintetiche durante l’attuale amministrazione”.

Secondo quanto si riferisce “è stato smantellato un complesso clandestino di 5700 metri quadrati, il secondo più grande laboratorio di metanfetamina scoperto sotto l’amministrazione della presidente Claudia Sheinbaum”.

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