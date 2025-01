SH: prelevano un bancomat con una ruspa, ma lo devono abbandonare

Ignoti hanno prelevato la scorsa notte con una ruspa un bancomat all'esterno di una stazione di servizio a Ramsen, nel canton Sciaffusa, e sono riusciti a fuggire nella vicina Germania. La macchina da cantiere e il bancomat sono poi stati ritrovati su una stradina.

(Keystone-ATS) In base ai primi accertamenti, i malviventi non sono riusciti a impossessarsi di soldi, scrive la polizia di Sciaffusa in una nota. Il prelievo del bancomat con la pala gommata rubata da un cantiere è avvenuto verso la 1.00 di notte. È subito partita una caccia all’uomo transfrontaliera che non ha ancora permesso di rintracciare i responsabili.

Ingenti i danni alla stazione di servizio dove si trovava il bancomat.