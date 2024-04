Sika acquisisce l’americana Kwik Bond Polymers (KBP)

1 minuto

(Keystone-ATS) Sika rafforza le sue attività nell’ambito del risanamento delle infrastrutture in calcestruzzo. L’azienda attiva nei prodotti chimici per l’edilizia con sede a Baar (ZG) ha acquisito, per una somma non rivelata, Kwik Bond Polymers (KBP).

Si tratta di un’impresa americana produttrice di polimeri fondata quasi 30 anni fa e con sede vicino a San Francisco, in California. La gamma di prodotti di KBP si basa su polimeri utilizzati per proteggere gli impalcati di ponti e altre infrastrutture in calcestruzzo, ha comunicato oggi Sika.

Le infrastrutture degli Usa affrontano sfide importanti a causa della mancanza, per molti anni, di manutenzione e di investimenti insufficienti. Nel 2022 è stata approvata una legge sulle infrastrutture dotata di un budget di 1’200 miliardi di dollari, con l’obiettivo di modernizzare, per diversi anni, strade, ponti e linee ferroviarie.