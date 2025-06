Slovenia, nuova proroga dei controlli con Croazia e Ungheria

Keystone-SDA

La Slovenia ha deciso oggi la proroga per altri sei mesi dei controlli temporanei alle sue frontiere Schengen con Croazia e Ungheria. Nel darne notizia, l'agenzia Sta riferisce che tali misure resteranno in vigore fino al 21 dicembre prossimo.

(Keystone-ATS) Nei giorni scorsi il ministro dell’interno sloveno Bostjan Poklukar, annunciando la proroga, l’aveva motivata con il deterioramento della situazione della sicurezza in Medioriente, la guerra in Ucraina, la situazione complessa nei Balcani occidentali e l’accresciuta minaccia del terrorismo. Il governo di Lubiana ha tuttavia assicurato che i controlli non influeranno negativamente sui movimenti dei viaggiatori in questo periodo di vacanze, osservando che si tratterà per lo più di controlli mirati.

La Slovenia aveva reintrodotto i controlli alle frontiere croata e ungherese nell’ottobre 2023 dopo che l’Italia aveva fatto la stessa cosa ai confini orientali con la Slovenia. Oltre a Slovenia e Italia, controlli all’interno dello spazio Schengen sono stati ripristinati da Austria, Germania, Danimarca, Francia, Norvegia e Svezia. Sempre l’agenzia Sta ha riferito oggi che nei primi quattro mesi di quest’anno la polizia slovena ha registrato 5781 attraversamenti illegali delle frontiere, con un calo di quasi il 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.