Cappello di Mitterrand esposto in Svizzera 16 aprile 2008 - 16:19 Il cappello estivo di François Mitterrand finirà in un museo a Berna. Lo svizzero Michel Curchod lo ha acquistato per 2500 euro (quasi 4000 franchi). Non ne aveva così tanti e variegati come la regina d'Inghilterra, ma anche il defunto presidente francese raramente andava in giro senza copricapo. Così, a una vendita all'asta in gennaio a Parigi, il Partito socialista francese ha voluto aggiudicarsi il suo cappello più caratteristico, quello in feltro nero, comperato per 7800 euro. Proprietario dei negozi "Coup de chapeau", Curchod ha invece optato per il celebre cappello estivo. Il famoso accessorio adesso è esposto fino alla fine del mese nella boutique di Losanna. Sarà quindi messo in mostra per tre settimane nella filiale di Ginevra e infine troverà posto nel museo privato di Curchod situato sopra al negozio di Berna.