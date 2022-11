Essere un’adolescente svizzera in Qatar

La prima Coppa del mondo di calcio in un Paese arabo è alle porte. La svizzera all'estero Lina Guidoum guarderà le partite in TV. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

Come ci si sente a essere un’adolescente svizzera in un Paese che limita la libertà di espressione e che, prima della Coppa del mondo, è stato così pesantemente criticato? Lina Guidoum ha trascorso la sua adolescenza nell'Emirato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 novembre 2022 - 14:00

Melanie Eichenberger Bachelor in comunicazione multilingue e diploma federale in pubbliche relazioni. Ha lavorato come giornalista per l'Aargauer Zeitung dopo essere stata assistente dell'ex sindaco di Berna.

"Vivo in Qatar da quando avevo sette anni. Siamo venuti qui perché mio padre ha avviato un'attività in proprio a Doha. Ho due fratelli e una sorella, uno dei quali è tornato in Svizzera per studiare. Voglio seguirlo l'anno prossimo.

Lina Guidoum vive a Doha da undici anni. zVg

Vivo nel centro di Doha e frequento il Lycée Bonaparte, una scuola francese. Il cammino per arrivare a scuola è breve, la nostra casa è di fronte all'edificio scolastico. Anche qualche qatariota frequenta questa scuola.

Ma la maggior parte dei miei amici e delle mie amiche sono espatriati. Ho due lingue madri: francese e arabo. Oltre a essere svizzera, ho anche radici algerine. Parlo anche inglese e sto imparando lo spagnolo.

Non posso certo paragonare la vita qui con quella in Svizzera. Ero semplicemente troppo piccola quando abbiamo siamo partiti per il Qatar. Qui mi sento al sicuro e non mi sembra una sfida vivere qui. A parte il caldo, ovviamente.

Ho sentito parlare delle critiche rivolte al Qatar, ad esempio del fatto che la comunità LGTBIQ non è accettata. Mi rendo conto che questo è inaccettabile nel mondo occidentale. Ma viviamo in un Paese con una certa cultura e religione e dobbiamo accettarlo.

Non conosco svizzeri e svizzere della mia età a Doha. I miei genitori hanno più contatti di me con la diaspora svizzera e partecipano anche agli eventi organizzati dall'ambasciata. Mi è capitato di fare volontariato per gli eventi dell’ambasciata, dove di solito sono la più giovane volontaria. Ho anche fatto uno stage presso la missione diplomatica.

La Coppa del mondo di calcio ha un grande impatto sulla mia vita quotidiana. L'orario delle lezioni è stato ridotto nelle ultime settimane. Durante il torneo, la scuola superiore rimarrà chiusa.

La scuola francese di Doha è decorata con le bandiere dei Paesi partecipanti alla Coppa del mondo. zVg

Tutti i miei compagni e le mie compagne di classe non vedono l'ora che inizi la Coppa del Mondo. La nostra scuola ha organizzato un torneo di calcio e ha esposto le bandiere di tutti i Paesi che si sono qualificati. I miei compagni e le mie compagne di classe francesi sono convinti che la Francia vincerà. Io tifo per la Svizzera e spero che vada lontano.

Purtroppo non abbiamo comprato i biglietti per le partite della Svizzera: mi toccherà guardarle in TV da casa. Ma ho già pensato che farò un salto all'hotel dove alloggerà la nazionale svizzera perché mi piacerebbe incontrare i calciatori svizzeri".

Lavoro forzato, sfruttamento, morti inspiegabili Da quando il Qatar si è aggiudicato i Mondiali di calcio, le critiche non sono mancate. È vero che le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici migranti sono migliorate da quando la FIFA ha attribuito l'organizzazione del torneo all'Emirato, ma la situazione resta difficile. Un mese prima del fischio d'inizio dei Mondiali, Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto in cui l'ONG chiede drastici miglioramenti al Qatar e alla FIFA. Secondo l'organizzazione, i problemi in materia di rispetto dei diritti umani sono ben lungi dall'essere risolti: leggi omofobe, restrizioni alla libertà di stampa e carenze nel diritto del lavoro sono una solida realtà. Nel Paese che si affaccia sul Golfo Persico vivono circa 3 milioni di persone, ma solo il 15% di loro ha la nazionalità qatariota. La maggior parte della popolazione è costituita da immigrati e immigrate per motivi di lavoro, che non hanno la cittadinanza. Il Paese ha uno dei tassi di stranieri e straniere più alti al mondo. End of insertion

Traduzione dal tedesco: Sara Ibrahim

Altri sviluppi Altri sviluppi Partecipate alla discussione Ginevra internazionale Dominique Soguel Cosa si dovrebbe fare per garantire che i grandi eventi sportivi non compromettano i diritti umani o l'ambiente? Quali criteri dovrebbero considerare le organizzazioni sportive quando scelgono una sede per eventi quali i Mondiali di calcio o le Olimpiadi?

Parole chiave: Cultura

Economia

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative