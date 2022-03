Tutti gli svizzeri che hanno fatto domanda hanno potuto lasciare l'Ucraina

Piazza centrale di Kiev (Majdan Nezaležnosti), 3 marzo 2022. Keystone / Zurab Kurtsikidze

A una settimana dall'inizio dell'offensiva armata della Russia, la Confederazione non conosce il numero esatto di svizzeri e svizzere che si trovano ancora in Ucraina. Si chiede loro di lasciare il Paese "con i propri mezzi". Il Dipartimento federale degli affari esteri indica di aver ricevuto "circa 60 annunci" di partenza sulle circa 280 persone di nazionalità elvetica che vivono o viaggiano nel Paese.

Mentre la guerra imperversa in Ucraina dal 24 febbraio, quanti svizzeri e svizzere si trovano ancora nel Paese? Abbiamo posto la domanda al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Ci è stato detto che l'Amministrazione federale non è in grado di dare una risposta precisa. Non c'è infatti alcun obbligo di annunciare la propria situazione alle autorità.

Secondo le cifre fornite dal DFAE, il 1° marzo in Ucraina risiedevano ufficialmente 229 persone di nazionalità elvetica, di cui 44 con la doppia cittadinanza svizzera-ucraina e 49 con la doppia cittadinanza di un altro Paese. Inoltre, 52 altre persone avevano registrato un viaggio in Ucraina sulla piattaforma online TravelAdmin. "Tale registrazione è comunque facoltativa", rammenta il DFAE.

Chiusa l'ambasciata svizzera a Kiev

"Molti cittadini non hanno annunciato la loro partenza dal Paese. Finora abbiamo ricevuto una sessantina di annunci di persone che non si trovano più in Ucraina", precisa Andreas Heller, portavoce del DFAE. Dove sono le altre persone con passaporto rossocrociato? Sono al sicuro? Né la Confederazione né l'Organizzazione degli svizzeri all'estero hanno informazioni per rispondere a queste domande.

Vista la situazione sul fronte della sicurezza nel Paese, il DFAE raccomandaLink esterno ai suoi cittadini e cittadine di lasciare l'Ucraina "con i propri mezzi, se ciò appare possibile e sicuro".

"In caso contrario, si raccomanda di rimanere in un luogo sicuro, di rispettare le indicazioni delle autorità locali e di prendere le necessarie precauzioni", aggiunge l'Amministrazione federale.

Per il momento, non è previsto alcun rimpatrio. "Le persone di nazionalità svizzera che hanno bisogno di aiuto possono contattare la Helpline del DFAELink esterno", spiega Andreas Heller. L'ambasciata svizzera a Kiev il 28 febbraio è stata chiusa fino a nuovo avviso e il personale diplomatico, compreso l'ambasciatore Claude Wild, ha lasciato la città sotto assedio, scortato da una truppa d'élite dell'esercito svizzero.

