Soletta: “Prix d’honneur” a giornalista cinematografico Sennhauser

Soletta: "Prix d'honneur" al giornalista cinematografico Sennhauser Keystone-SDA

Il "Prix d'honneur" delle 61esime Giornate di Soletta, dotato di 10'000 franchi, viene attribuito al giornalista cinematografico Michael Sennhauser, figura di spicco del settore nella Svizzera tedesca. Il premio gli verrà conferito il 22 gennaio.

2 minuti

(Keystone-ATS) Sennhauser ha scritto di cinema, in particolare di quello elvetico, per oltre trent’anni, si legge in una nota odierna delle Giornate di Soletta. “Ha appassionato un vasto pubblico al cinema svizzero grazie alla sua conoscenza, al suo acume analitico e alla sua passione per il cinema”, prosegue il comunicato.

In pensione anticipata dal 2024, per 26 anni, Sennhauser è stato redattore cinematografico di SRF 2 Kultur. Nel corso della sua carriera ha ricevuto il Prix Pathé (2010) e il Greulich Kulturpreis (2016). Parallelamente al suo lavoro presso l’emittente radiofonica svizzero-tedesca, Sennhauser è stato coresponsabile della “Semaine de la critique” del Locarno Film Festival, nonché presidente dell’Associazione Svizzera dei Giornalisti cinematografici.

Anche se in pensione, rimane attivo in veste di critico cinematografico sul suo blog “Sennhausers Filmblog” ed è membro della commissione Fiction presso la Zürcher Filmstiftung, precisa la nota.

Con questo riconoscimento, le Giornate di Soletta intendono “sottolineare l’importanza di un giornalismo culturale forte e indipendente”, si legge nel comunicato. Per l’occasione durante il festival che si terrà dal 21 al 28 gennaio, verrà reso omaggio alla critica cinematografica con un podcast giornaliero diretto proprio da Sennhauser con giovani giornalisti indipendenti e in cooperazione con Radio Bern RaBe.

Il “Prix d’honneur” è offerto dalla fondazione BK Atlantis e viene assegnato dal 2003 a personalità che si distinguono per il loro contributo alla cultura cinematografica svizzera. Sennhauser riceverà il riconoscimento giovedì 22 gennaio alle 16:30 al Landhaus di Soletta.