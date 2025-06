Spagna: confermata condanna a Rubiales per bacio a Hermoso

La giustizia spagnola ha confermato in appello la condanna a una multa da 10'800 euro nei confronti dell'ex presidente della Federcalcio iberica (RFEF) Luis Rubiales per il bacio sulla bocca giudicato "non consentito" alla giocatrice Jenni Hermoso ad agosto 2023.

(Keystone-ATS) L’episodio incriminato avvenne durante la premiazione della nazionale femminile spagnola per la vittoria ai Mondiali nella finale contro l’Inghilterra a Sydney.

Nel respingere tutti i ricorsi presentati dalle parti in causa dopo la sentenza di primo grado, il tribunale dell’Audiencia Nacional ha quindi ribadito che a Rubiales va attribuito un reato di “aggressione sessuale attenuato”, si apprende da un comunicato ufficiale.

L’ex massimo dirigente della RFEF, che si è sempre dichiarato innocente, dovrà anche rimanere ad almeno 200 metri di distanza da Hermoso e non potrà comunicare con lei per un anno. Inoltre, dovrà riconoscerle un indennizzo di 3’000 euro.

Confermate invece le assoluzioni sia per Rubiales, sia per l’ex commissario tecnico della “selección” femminile Jorge Vilda, per l’ex direttore sportivo della RFEF Albert Luque e per l’ex responsabile marketing della federazione Ruben Rivera dall’accusa di “coercizione”.