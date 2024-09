SSR: la RTS taglia 55 posti nel 2025

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il continuo aumento dei prezzi e le entrate commerciali in ribasso obbligano la SSR a risparmiare 50 milioni di franchi nel 2025. In tale contesto la RTS ha annunciato oggi economie per 10 milioni e la soppressione di 55 posti di lavoro.

“Faremo tutto per limitare l’impatto sul personale e cercheremo di sfruttare il più possibile le fluttuazioni naturali”, ha detto il direttore della RTS Pascal Crittin, citato in un comunicato odierno. Il numero di licenziamenti veri e propri dovrebbe essere inferiore a 30 su un totale di 1800 persone.

Secondo quanto viene annunciato, il sindacato ha accettato la proposta della direzione di avviare una consultazione con il personale sul piano di risparmi.

Fra le misure studiate per le economie, si trova la semplificazione e l’ottimizzazione della produzione, la razionalizzazione dei palinsesti estivi delle radio e l’eliminazione di alcuni programmi sportivi (ad esempio prima o dopo gli eventi) e di programmi non prioritari.