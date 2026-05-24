Star Wars conquista box office Usa dopo sette anni

Keystone-SDA

Per la prima volta in quasi sette anni, questo fine settimana i fan di Star Wars hanno avuto una ragione per tornare al cinema.

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(Keystone-ATS) Hanno risposto all’appello in parecchi: “The Mandalorian and Grogu” ha incassato in Nord America 82 milioni di dollari nel week-end, che le stime proiettano a 102 con il lunedì festivo negli Stati Uniti.

Le cifre non sono eccezionali. Esordire in sala oltre i 100 milioni nell’era post-pandemia rappresenta ancora un traguardo importante, ma quella di Pedro Pascal e del “piccolo Yoda” è la partenza più debole per un film di Guerre Stellari da quando la Disney ha acquistato il franchise nel 2012. Diretto da Jon Favreau, con un budget di 165 milioni – più contenuto rispetto agli ultimi capitoli della saga – il film raccoglie 64 milioni all’estero, per un debutto globale di 145 milioni nei primi tre giorni e 165 milioni compreso il ponte festivo.

Al secondo posto tra i più visti c’è l’horror targato Focus Features e distribuito da Universal “Obsession. Dopo l’ottimo debutto da 16 milioni, il film vietato ai minori ne ha incassati altri 22 nel secondo fine settimana, con una stima di quasi 30 milioni fino a lunedì. Gli incassi, che di solito diminuiscono dopo il fine settimana di esordio in sala, in questo caso sono invece cresciuti del 30%. Finora il film diretto dall’ex YouTuber Curry Barker ha raccolto 60 milioni in Nord America e 74 milioni nel mondo.

Al terzo posto si piazza “Michael” di Antoine Fuqua, che fa staccare biglietti per 20 milioni nel week-end e 26 milioni fino a lunedì, dimostrando grande stabilità al box office dopo cinque settimane in programmazione. Il bottino complessivo del biopic dedicato al Re del Pop sale a 319 milioni negli Stati Uniti e a 788 milioni nel mondo. Potrebbe presto superare “Bohemian Rhapsody$2, fermo a 911 milioni globali, diventando il biopic musicale di maggior successo della storia.

Scivola al quarto posto “Il Diavolo veste Prada 2”, che aggiunge 12,6 milioni nel fine settimana e 16,5 milioni con l’aggiunta del Memorial Day. Dopo quattro settimane nelle sale, il sequel ha raggiunto 197 milioni di dollari negli Stati Uniti e 604 milioni nel mondo.

Completa la top five “Pecore Sotto Copertura” di Amazon MGM Studios che ha raccoglie 9 milioni nel week-end – con un calo di appena il 6% rispetto alla settimana precedente -e 12,3 milioni compreso lunedì. La commedia mystery con Hugh Jackman, in live action e Cgi, ha ora raggiunto 47 milioni al box office nordamericano.