Stato emergenza in regione russa Voronezh dopo attacco Kiev

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le autorità russe hanno dichiarato questa mattina lo stato di emergenza in un distretto della regione di Voronezh, che durante la notte è stato preso di mira da droni ucraini.

Lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Gusev, aggiungendo che in seguito ad un incendio sono state evacuate circa 200 persone. Secondo alcuni media è stato colpito un deposito di munizioni, stando a quanto riporta la Tass.

“Lo stato di emergenza è stato introdotto nel territorio di tre insediamenti per rispondere alle conseguenze di incendi e detonazioni di oggetti esplosivi nel distretto di Ostrogozhsky” si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. “Sono stati evacuati un villaggio e un’associazione di giardinieri, per un totale di circa 200 persone. È stato aperto un rifugio di emergenza, ma quasi tutte le persone sono state ospitate da parenti”.

Gusev ha spiegato che detriti di un drone colpito dalle difese aeree russe “hanno causato un incendio che ha portato alla detonazione di oggetti esplosivi. Non sono state segnalate altre vittime o danni a strutture civili”. Il governatore non ha precisato cosa abbiano colpito i detriti del drone, ma secondo canali Telegram russi si tratta di un deposito di munizioni.

Il ministero della difesa russo ha reso noto che nella notte sono stati abbattuti cinque droni ucraini sul territorio della regione di Voronezh.