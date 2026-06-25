Stipendio mediano a tempo pieno a 87’000 franchi nel 2025

Salario mediano a 87'000 franchi Keystone-SDA

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L'anno scorso il salario mediano per un lavoro a tempo pieno in Svizzera è stato di 87'000 franchi lordi. Il dato è quindi aumentato in modo significativo: nel 2024 l'Ufficio federale di statistica (UST) aveva parlato di 81'500 franchi.

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(Keystone-ATS) È quanto emerge dagli ultimi dati della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) pubblicata oggi. Il salario lordo rilevato comprende sia i redditi da lavoro dipendente che quelli da lavoro autonomo.

Secondo quanto comunicato dall’UST, la cifra comprende non solo gli stipendi, ma anche ad esempio le prestazioni sociali legate all’occupazione. La statistica non include per contro i redditi provenienti da altre fonti, quali il patrimonio, l’assistenza sociale e i trasferimenti sociali.

Il salario mediano non è da confondere col salario medio: un importo mediano di 87’000 franchi annui significa che metà delle persone con un lavoro a tempo pieno guadagna di più e l’altra metà di meno.