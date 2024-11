Sublocazione: proiezione SSR, modifica accolta dal 51% dei votanti

Keystone-SDA

In base alla prima proiezione di gfs.bern per conto della SSR, la modifica del diritto di locazione concernente la sublocazione viene accolta dal 51% di favorevoli. Il margine d'errore è però di tre punti percentuali.

(Keystone-ATS) Per il politologo Urs Bieri dell’istituto demoscopico gfs.bern la vittoria del “sì” non è ancora certa: a causa del grande divario tra città e campagna il risultato potrebbe ancora pendere a favore del “no”. Il testo era in bilico negli ultimi sondaggi e i contrari sono aumentati continuamente.

In effetti, mentre a ottobre sia il sondaggio della SSR che quello di Tamedia/20 Minuten davano il “sì” per vincente, e nel primo caso anche abbastanza chiaramente (59%-33%), in base ai sondaggi di una decina di giorni fa le previsioni erano divise e ristrette. Il “sì” era ancora in vantaggio, ma solo per 50% a 47% secondo la SSR, mentre sarebbe stato respinto dal 51% contro il 46% stando a Tamedia, che in precedenza lo dava ancora vincente per 47% a 42%.

I fautori della riforma sostenevano che con gli attuali requisiti per il subaffitto spesso si verificano abusi. Per gli oppositori invece la modifica rappresentava un attacco alla protezione degli inquilini e una “norma sugli sfratti”.

Mentre per il Ticino non ci sono ancora i dati definitivi, dalle urne grigionesi è uscito un “sì” con una proporzione del 56,40%.