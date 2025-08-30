Sul web virale “Trump è morto”, ma lui rispunta e gioca a golf

Keystone-SDA

"Dov'è Trump?". "Trump è morto". Sono due degli hashtag diventati virali su Internet dopo che il presidente Usa non si è fatto vedere pubblicamente per alcuni giorni.

(Keystone-ATS) Ma a mettere fine alle solite teorie cospirative della rete è stato lo stesso tycoon, facendosi fotografare con la nipote Kai mentre saliva su un veicolo sul prato sud della Casa Bianca.

Il presidente indossava una polo bianca, pantaloni neri e uno dei suoi caratteristici cappelli rossi Maga. Il tycoon è poi andato a giocare a golf in Virginia. False voci sulla morte di Trump hanno iniziato a circolare sui social media dopo che alcuni articoli sostenevano che non si vedeva in pubblico da due giorni.

Alle 9.15 locali di sabato, “#whereistrump” era il sesto argomento di tendenza più popolare su X negli Stati Uniti. Secondo le analisi della piattaforma, alle 7.48 locali di oggi erano stati pubblicati circa 158’000 post con la frase “Trump è morto” e 42’000 con la frase “Trump morto”. “Mi sveglio e vedo gente che si spaventa temendo che Trump sia malato o morto o qualcosa del genere, perché non si vede da qualche giorno”, ha scritto sabato mattina Reagan Reese, corrispondente dalla Casa Bianca del Daily Caller, su X.

“Ieri pomeriggio ero con il presidente. L’ho intervistato per un’ora”, ha aggiunto. Secondo Grok, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di X, i post che speculavano sulla possibile scomparsa di Trump avevano ottenuto oltre 1,3 milioni di interazioni da parte degli utenti fino a sabato mattina.

Consenso ai minimi

Intanto, il presidente USAè sceso a un nuovo minimo storico per il suo secondo mandato nell’ultimo sondaggio della Quinnipiac University: solo il 37% degli elettori registrati afferma di approvare la gestione del suo incarico da parte del presidente, rispetto al 55% che la disapprova. Un altro 7% afferma di non sapere.

Il tasso di approvazione netto negativo di 18 punti del presidente è il più basso registrato da gennaio 2021. Segna anche un calo netto di 4 punti rispetto al sondaggio di luglio, quando il suo tasso di approvazione netto negativo era di 14 punti, con il 40% di approvazione e il 54% di disapprovazione. Il sondaggio di agosto mostra uno scivolamento di 21 punti dall’insediamento di Trump a gennaio, quando il 46% approvava il presidente e il 43% lo disapprovava.