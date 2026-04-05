Super Mario scalza Ryan Gosling e apre in cima al box office Usa
Debutto in vetta al box office per 'Super Mario Galaxy - Il Film', che incassa 130 milioni di dollari nelle sale di Stati Uniti e Canada nel weekend e 190 milioni nei primi cinque giorni.
(Keystone-ATS) È la migliore apertura dell’anno, che fa scendere al secondo posto ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’, che ha esordito in sala due fine settimana fa con 80,5 milioni.
Il cartone prodotto da Universal e Illumination ha raccolto oltre 182 milioni nei mercati internazionali, per un totale globale di 373 milioni, già tre volte oltre il budget di produzione.
Seconda piazza per ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’, che incassa 30 milioni nel terzo weekend, per un totale di 217 milioni in Nord America e 420 milioni complessivi in tutto il mondo. Il film con Ryan Gosling rappresenta il più grande successo commerciale per Amazon MGM.
Debutto solido, in terza posizione, per ‘The Drama’, dark comedy di Kristoffer Borgli con Zendaya e Robert Pattinson, che supera i 14 milioni in Nord America e raddoppia gli incassi se si considerano i biglietti staccati nel resto del mondo, in linea con un budget di circa 28 milioni.
Quarto posto per ‘Jumpers – Un salto tra gli animali’, ultimo nato in casa Disney-Pixar, che raccoglie ulteriori 5,8 milioni nel quinto weekend in programmazione per un totale di 150 milioni raccolti in Nord America, più 330 milioni nel resto del mondo. Chiude la top five ‘Reminders of Him – La parte migliore di te’ con 2,3 milioni nel fine settimana, un bottino domestico di 45 milioni e uno complessivo di 79.