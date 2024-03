Svizzeri tornano a spendere di più, lo dice indicatore PostFinance

(Keystone-ATS) Gli svizzeri stanno tornando a spendere di più: in febbraio l’indicatore dei consumi calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carta dei suoi clienti è salito dell’1,5% rispetto allo stesso mese del 2023.

Anche se si tiene conto dell’inflazione (1,2% nel mese in esame) risulta una crescita, sottolinea l’istituto in un’analisi odierna. Ad aumentare sono in particolare le uscite per le attività del tempo libero e per i viaggi. Il dato del secondo mese dell’anno arriva dopo la flessione dello 0,8% di dicembre e l’incremento dello 0,5% di gennaio.

Ogni mese PostFinance valuta in forma anonima le operazioni di pagamento dei suoi 2,5 milioni di clienti. L’indicatore di consumo così calcolato mostra la variazione della spesa dei consumatori su base annua, aggiustata per tenere conto degli effetti dei differenti giorni di vendita e festivi.