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Swiss, voli per Tel Aviv sospesi fino al 9 aprile

Keystone-SDA

A causa dell'attuale situazione in Medio Oriente e delle conseguenti forti limitazioni del traffico aereo Swiss prolunga la sospensione dei voli da e per Tel Aviv.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il vettore elvetico e le altre compagnie aeree del gruppo Lufthansa rinunciano a servire la città israeliana fino al 9 aprile compreso.

I passeggeri interessati possono cambiare gratuitamente la prenotazione per una data successiva oppure, in alternativa, ottenere il rimborso completo del prezzo del biglietto, ha indicato oggi l’azienda.

“Swiss continua a monitorare attentamente la situazione e la valuta costantemente insieme alle autorità competenti in Svizzera e sul posto, nonché in coordinamento con il gruppo Lufthansa”, conclude la società.

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