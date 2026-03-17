Swiss, voli per Tel Aviv sospesi fino al 9 aprile
A causa dell'attuale situazione in Medio Oriente e delle conseguenti forti limitazioni del traffico aereo Swiss prolunga la sospensione dei voli da e per Tel Aviv.
(Keystone-ATS) Il vettore elvetico e le altre compagnie aeree del gruppo Lufthansa rinunciano a servire la città israeliana fino al 9 aprile compreso.
I passeggeri interessati possono cambiare gratuitamente la prenotazione per una data successiva oppure, in alternativa, ottenere il rimborso completo del prezzo del biglietto, ha indicato oggi l’azienda.
“Swiss continua a monitorare attentamente la situazione e la valuta costantemente insieme alle autorità competenti in Svizzera e sul posto, nonché in coordinamento con il gruppo Lufthansa”, conclude la società.