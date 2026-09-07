The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Swiss Football League indaga su fuochi artificio derby Zurigo

Keystone-SDA

In seguito all'uso di fuochi d'artificio durante il derby della Limmat giocatosi sabato, la Swiss Football League ha avviato un procedimento nei confronti di FC Zurigo e Grasshopper. I fuochi pirotecnici sono stati accesi dalle tifoserie di entrambe le squadre.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Abbiamo constatato noi stessi, anche grazie alle immagini televisive, che c’è stato un uso massiccio di fuochi d’artificio e articoli pirotecnici”, ha dichiarato oggi alla Radio SRF Philippe Guggisberg, responsabile della comunicazione della Swiss Football League. Come dopo ogni fine settimana, sono stati poi analizzati i rapporti pervenuti dalle autorità di sicurezza.

Si è quindi deciso, ha spiegato Guggisberg, che verrà avviato un procedimento a livello di lega. Il caso passerà alla commissione disciplinare, che chiederà ai club di presentare le proprie osservazioni. La commissione esaminerà le immagini e poi emetterà il verdetto.

Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica, le possibili sanzioni prevedono multe fino a cinque cifre.

Sabato sera entrambe le tifoserie hanno acceso petardi e fuochi d’artificio. I tifosi dello Zurigo, prima del fischio d’inizio, hanno dato vita a uno spettacolo pirotecnico ritenuto molto pericoloso.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR