The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Tempesta negli Stati Uniti: Swiss cancella nove voli

Tempesta negli Stati Uniti: Swiss cancella nove voli
Tempesta negli Stati Uniti: Swiss cancella nove voli Keystone-SDA

La tempesta che sta colpendo il nord-est degli Stati Uniti sta causando disagi anche al traffico aereo con la Svizzera. Swiss ha dovuto cancellare nove voli tra gli Stati Uniti e Ginevra o Zurigo, ha comunicato oggi la compagnia aerea a Keystone-ATS.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tre voli previsti ieri (domenica) da Zurigo a New York, Newark e Boston, nonché un volo tra Ginevra e New York sono stati cancellati, ha precisato l’ufficio stampa di Swiss.

Anche oggi la compagnia ha inoltre cancellato gli stessi voli di andata e ritorno tra Zurigo e New York, Newark e Boston, nonché un volo tra Ginevra e la “Grande Mela”, ha aggiunto. Allo stato attuale non sono previste altre cancellazioni, precisa Swiss.

La compagnia aerea “si rammarica per i disagi” causati ai suoi passeggeri. “I nostri collaboratori stanno facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le ripercussioni sui nostri passeggeri e fornire loro il miglior supporto possibile”, sottolinea.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR