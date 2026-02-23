Tempesta negli Stati Uniti: Swiss cancella nove voli

La tempesta che sta colpendo il nord-est degli Stati Uniti sta causando disagi anche al traffico aereo con la Svizzera. Swiss ha dovuto cancellare nove voli tra gli Stati Uniti e Ginevra o Zurigo, ha comunicato oggi la compagnia aerea a Keystone-ATS.

(Keystone-ATS) Tre voli previsti ieri (domenica) da Zurigo a New York, Newark e Boston, nonché un volo tra Ginevra e New York sono stati cancellati, ha precisato l’ufficio stampa di Swiss.

Anche oggi la compagnia ha inoltre cancellato gli stessi voli di andata e ritorno tra Zurigo e New York, Newark e Boston, nonché un volo tra Ginevra e la “Grande Mela”, ha aggiunto. Allo stato attuale non sono previste altre cancellazioni, precisa Swiss.

La compagnia aerea “si rammarica per i disagi” causati ai suoi passeggeri. “I nostri collaboratori stanno facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le ripercussioni sui nostri passeggeri e fornire loro il miglior supporto possibile”, sottolinea.