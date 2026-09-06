Ticino con Vallese e Valle d’Aosta in nuova alleanza per cinema

Keystone-SDA

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Il Ticino, il Vallese e la Valle d'Aosta si sono accordati oggi per creare una nuova alleanza cinematografica alpina. A margine della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, le tre commissioni preposte hanno firmato una lettera d'intenti.

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(Keystone-ATS) L’accordo dovrebbe rafforzare la cooperazione tra queste tre vicine regioni alpine, ha dichiarato la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider in un discorso tenuto oggi nella città lagunare.

“In questo senso, stasera celebriamo fantastici esempi di come la cultura costruisca ponti”, si legge nella versione scritta dell’intervento. Le grandi opere artistiche sono frutto di incontri, curiosità e collaborazione. I partenariati internazionali sono molto importanti per il panorama culturale svizzero.

La “ministra” della cultura ha tenuto il suo discorso a Palazzo Trevisan in occasione di un incontro organizzato dalla Svizzera, ospite d’onore quest’anno al “Venice Production Bridge”, il programma dedicato agli operatori del settore del Festival. Sette film e coproduzioni elvetici festeggiano a Venezia la loro prima mondiale.