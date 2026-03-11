The Swiss voice in the world since 1935
Tornado negli Usa, 2 morti e numerosi danni tra Indiana e Illinois

Keystone-SDA

Una serie di tornado si è abbattuta sul Midwest degli Stati Uniti provocando due morti e numerosi danni. La zona più colpita si estende dall'Indiana all'Illinois e la furia di vento e pioggia ha ucciso una coppia di anziani in una cittadina al confine tra i due Stati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Numerose abitazioni sono state rase al suolo, le strade rese impraticabili, oltre una settantina di pali dell’elettricità sono stati abbattuti e diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro case.

Attualmente parte dell’Illinois, dell’Indiana, del Kentucky e dell’Ohio sono sotto allerta tornado, le autorità hanno lanciato un appello ai residenti invitandoli ad evitare di mettersi in viaggio e di rimanere al sicuro in zone protette. Preoccupazione anche per la grandine, con chicchi che hanno superato i 12 centimetri di diametro

