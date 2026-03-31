Trasporti pubblici: aumentano le tariffe, +3,9% in media

Keystone-SDA

Il settore dei trasporti pubblici adegua le tariffe e dal prossimo dicembre ci sarà un aumento medio del 3,9%. Lo comunica oggi Alliance Swiss Pass, che motiva la scelta con aumento dei costi e decisioni politiche.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo quanto si legge in un comunicato, le notizie non sono tuttavia solo negative: la clientela potrà infatti beneficiare di un ampliamento dell’offerta e di nuovo materiale rotabile.

L’incremento delle tariffe arriva dopo tre anni di prezzi stabili. L’inflazione generale ha continuato a crescere e i costi – per materiali e persone – sono aumentati, con anche i prezzi dell’energia che sono rimasti alti.

Tutto questo, unito all’incremento della domanda dei trasporti pubblici, rende necessari investimenti supplementari, mette in evidenza Alliance Swiss Pass. Il Consiglio strategico dell’organizzazione ha optato per un adeguamento tariffario nel Servizio diretto nazionale pari in media al 3,9%. Ciò riguarda biglietti e abbonamenti validi a livello nazionale.

“Gli aumenti dei prezzi sono un tema delicato per la clientela. Per questo motivo il settore ha valutato questo passo con molta attenzione. È tuttavia necessario per garantire a lungo termine l’offerta, la qualità e gli investimenti nei trasporti pubblici”, ha detto Marco Lüthi, presidente del Consiglio strategico, citato nella nota.

Le offerte per bambini, ragazzi, giovani e famiglie non subiranno sostanzialmente alcun aumento. Il prezzo dell’abbonamento generale aumenta invece in misura leggermente superiore rispetto a quello dei biglietti singoli. L’abbonamento metà-prezzo aumenterà di 5 franchi e il bonus dei pacchetti di credito nel metà-prezzo PLUS rimane invariato. I prezzi dettagliati di tutte le offerte verranno comunicati in un secondo tempo.