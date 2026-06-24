Tre candidati appoggiati da Mamdani vincono primarie di New York

Keystone-SDA

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Tre candidati appoggiati dal sindaco di New York Zohran Mamdani hanno vinto alle primarie, confermando la voglia di cambiamento degli elettori.

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(Keystone-ATS) Brad Lander, Darializa Avila Chevalier e Claire Valdez hanno vinto mostrando la forza politica del sindaco e del partito socialista democratico.

“La vittoria di questa sera appartiene a tutti voi”, ha detto ai suoi sostenitori Lander introdotto sul palco proprio da Mamdani. “È ora che il partito democratico si allontani dal denaro oscuro, dai pac finanziati dalle criptovalute, da Wall Street, dall’intelligenza artificiale e dall’Aipac. La gente lo capisce”, ha messo in evidenza Lander.

Brad Lander, che in precedenza ricopriva la carica di revisore dei conti della città, ha sconfitto il deputato uscente Dan Goldman nel decimo distretto congressuale, che comprende parti della Lower Manhattan e di Brooklyn.

Il deputato Adriano Espaillat ha ammesso la sconfitta contro Darializa Avila Chevalier nelle primarie per il 13° distretto, che comprende l’Upper Manhattan e parte del Bronx.

La terza candidata appoggiata da Mamdani, Claire Valdez, ha vinto le primarie per un seggio vacante alla Camera dei Rappresentanti, in rappresentanza del 7° distretto, che comprende quartieri di Brooklyn e Queens.