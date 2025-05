Trump, “credo a Putin, credo che voglia la pace”

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump crede che il suo omologo russo Vladimir Putin voglia la pace. "Lo credo", ha risposto il presidente americano a chi gli chiedeva se il leader del Cremlino a suo avviso voglia la pace.

(Keystone-ATS) La situazione in Ucraina è “terribile. Circa 5’000 giovani sono uccisi ogni settimana. Ho parlato con i leader dei maggiori paesi europei e stiamo cercando di risolvere la questione”, ha aggiunto Trump. “Stiamo facendo del nostro meglio per metter fine alla guerra in Ucraina”.

A chi gli chiedeva se avesse chiesto a Putin di incontrarsi il presidente americano a risposto “ovviamente”. “Credo” che voglia mettere fine alla guerra: “gli ho detto che è ora di fermare” questo conflitto, ha aggiunto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è una “persone forte, non è la persona più facile con cui avere a che fare” ma “penso che voglia la fine” del conflitto, ha detto Trump parlando di “grandi ego” coinvolti nelle trattative. “Posso dire che qualcosa accadrà. E se non accadrà” faremo un passo indietro: questa è una “situazione europea e avrebbe dovuto rimanerlo”.

Trump ha una linea rossa nelle trattative fra Ucraina e Russia che farebbe fare un passo indietro agli Stati Uniti ma non intende annunciarla. “Non ne parlo perché renderebbe i negoziati più difficili”, ha spiegato.

Il presidente ha anche spiegato di non aver aumentato le sanzioni sulla Russia perché farlo renderebbe le cose “peggiori”, senza però escludere possibili sanzioni. “Potrebbe esserci un momento” per imporle, ha messo in evidenza.

A chi gli chiedeva se l’Ucraina stesse facendo abbastanza per trattare e mettere fine alla guerra Trump ha risposto che “ve lo dirò in due settimane”.

Sarebbe fantastico avere i negoziati fra Ucraina e Russia in Vaticano, ha aggiunto.