Trump nomina Adam Telle nuovo segretario dell’Esercito ad interim

Keystone-SDA

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Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la nomina di un nuovo segretario dell'Esercito 'ad interim', poco dopo le dimissioni di Dan Driscoll a seguito dei pesanti dissapori con i vertici del Pentagono, in particolare con segretario alla Difesa Pete Hegseth.

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(Keystone-ATS) “Sono lieto di annunciare che Adam Telle, attuale sottosegretario dell’Esercito per le Opere civili, assumerà l’incarico di segretario dell’Esercito ‘ad interim’ con effetto immediato”, ha scritto il un post su Truth Social. “È un grande patriota, stimato da tutti”, ha aggiunto.

Telle aveva prestato giuramento come sottosegretario nell’agosto del 2025, dopo la conferma da parte del Senato americano: ha trascorso gran parte della sua carriera lavorando come collaboratore a Capitol Hill. Le dimissioni di Driscoll rappresentano l’ultimo addio di un alto funzionario militare americano sotto l’amministrazione Trump. Ex compagno di studi di legge del vicepresidente JD Vance, Driscoll avrebbe tratto vantaggio dalla loro amicizia nell’amministrazione, ma è entrato in rotta di collisione con il segretario alla Difesa Pete Hegseth.