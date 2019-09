Dopo aver respinto una proposta di non entrata nel merito dell'UDC, il Consiglio nazionale ha approvato stasera l'idea di un congedo paternità di 2 settimane quale controprogetto all'iniziativa popolare per un congedo di 4 settimane per i neo padri.

Il controprogetto, già accolto dal Consiglio degli Stati, stabilisce 10 giorni di pausa dal lavoro per i neo papà di cui usufruire nei primi sei mesi dalla nascita di un figlio. L'amministrazione stima costi annuali di 230 milioni di franchi finanziati mediante le Indennità per perdita di guadagno (IPG).

Questo progetto, definito "minimalista" dalla sinistra e sfasato rispetto all'evoluzione della società, si è imposto su tutte le altre proposte che prevedevano periodi di congedo più lunghi.

Il plenum ha poi raccomandato la bocciatura dell'iniziativa popolare, seguendo il parere della sua commissione preparatoria e del Consiglio federale.

Neuer Inhalt Horizontal Line