Twint sempre più diffuso, transazioni record nel 2024

Keystone-SDA

Twint sempre più diffuso in Svizzera: nel 2024 sono stati registrati 773 milioni di transazioni attraverso la soluzione di pagamento tramite smartphone offerta dalle banche elvetiche.

(Keystone-ATS) Si tratta di un numero record che conferma una crescita costante: i passaggi di denaro erano infatti 590 milioni nel 2023 e 386 milioni del 2022.

“Siamo lieti che Twint semplifichi la vita quotidiana di un numero sempre maggiore di persone e che porti un certo grado di sovranità all’infrastruttura di pagamento svizzera”, afferma il Ceo dell’azienda che gestisce l’applicazione, Markus Kilb, citato in un comunicato odierno. “Dal punto di vista dell’utente, l’app è il compagno ideale per i pagamenti digitali di tutti i giorni. Gli esercenti, a loro volta, beneficiano di una partecipazione semplificata alle operazioni di pagamento digitale e di una maggiore fidelizzazione dei clienti. È una vittoria per l’intero ecosistema del commercio al dettaglio svizzero!”, argomenta il dirigente.

Il sistema conta oltre 5 milioni di utenti attivi – ve ne sono anche di ultracentenari, sottolinea l’azienda – e il 98% di conoscenza tra le persone di età superiore ai 16 anni. Twint è offerto come metodo di pagamento dall’81% dei negozi tradizionali e dall’84% dei punti vendita online della Confederazione. Il 75% delle transazioni sono di natura commerciale, il 25% avvengono invece fra privati.

La società anonima Twint è stata fondata nel settembre 2016. Ha sede a Zurigo e appartiene a UBS, Raiffeisen, Postfinance, Banca cantonale vodese (BCV), Banca cantonale di Zurigo (ZKB), alla società di servizi finanziari SIX e all’operatore di pagamenti francesi Worldline.