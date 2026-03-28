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Ucraina, 3 morti in attacchi su due città

Keystone-SDA

Attacchi aerei su due città ucraine nelle prime ore di sabato hanno causato tre morti e almeno tredici feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

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(Keystone-ATS) Gli attacchi hanno colpito Odessa e Kryvyi Rig, danneggiando aree residenziali, un ospedale di maternità e un sito industriale. A Odessa, una persona è morta in ospedale a causa delle ferite riportate negli attacchi notturni, secondo quanto dichiarato da Sergiy Lysak, capo dell’amministrazione militare della città. Altre undici persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, mentre si sono rilevati danni al tetto di un ospedale di maternità, a grattacieli e abitazioni in diversi quartieri. Lysak ha affermato che sono scoppiati incendi ai piani superiori di alcuni condomini, mentre le auto sono state danneggiate e gli edifici residenziali hanno subito la rottura di finestre e balconi.

A Kryvyi Rig, due uomini sono stati uccisi e due feriti in un attacco mattutino che ha colpito un’azienda industriale, ha dichiarato Oleksandr Ganzha, capo dell’amministrazione regionale di Dnipro, precisando che nell’area colpita sono divampati incendi.

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