Ucraina: Kiev sotto l’attacco dei droni russi per oltre cinque ore

Keystone-SDA

Per la seconda notte consecutiva, Kiev è stata presa di mira dai droni russi in un attacco che è durato oltre cinque ore. Lo riferisce Kyiv Independent che cita i funzionari della città.

(Keystone-ATS) Diverse ondate di esplosioni sono state udite nella capitale ucraina per tutta la notte. I detriti dei droni intercettati hanno colpito diversi quartieri della città come Holosiivskyi e Desnianskyi, causando diversi incendi subito domati e le autorità non hanno segnalato vittime o danni significativi. La difesa aerea ha abbattuto tutti i droni che prendevano di mira Kiev, secondo Serhii Popko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev.

L’ennesimo attacco e fa parte di una serie di raid in corso con droni da parte delle forze russe sulla capitale ucraina per prendere di mira sia le infrastrutture civili che quelle militari.

Da parte sua il ministero della Difesa russo ha reso noto su Telegram che la notte scorsa le sue difese aeree hanno abbatto 19 droni ucraini su tre regioni del Paese. Sedici droni nemici sono stati distrutti sul territorio della regione di Rostov, due sul territorio della regione di Belgorod e uno su quello della regione di Volgograd. AAltri otto droni sono stati abbattuti ieri notte in tre distretti della città ucraina occupata di Lugansk, nell’est del Paese.