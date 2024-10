Ue apre primi capitoli negoziali per adesione dell’Albania

(Keystone-ATS) L’Unione europea (Ue) ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l’Albania. Nella riunione odierna a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei ‘Fondamentali’, che a sua volta racchiude cinque capitoli negoziali tematici.

Lo annuncia su X il commissario europeo all’Allargamento, Oliver Varhelyi, plaudendo al “traguardo importante” raggiunto da Tirana nel suo processo di integrazione europea. “Poiché l’Albania ha portato a termine le riforme richieste, siamo in grado di aprire il 1° cluster – Fondamentali, consentendo di procedere con altri cluster” scrive, elogiando la “determinazione” e al”impegno” dell’Albania.

Secondo la metodologia rivista dell’allargamento, i negoziati sul cluster dei fondamentali sono i primi ad essere aperti e gli ultimi ad esser chiusi e i progressi in questo ambito determinano il ritmo generale dei negoziati. Nello specifico, il cluster include i capitoli dedicati a magistratura e diritti fondamentali; giustizia, libertà e sicurezza; appalti pubblici; statistiche; controllo finanziario, oltre ai criteri economici, al funzionamento delle istituzioni democratiche e alla riforma della pubblica amministrazione.

“Un momento storico” lo ha definito il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, sottolineando come “l’accelerazione dell’allargamento dell’Ue verso la regione dei Balcani occidentali” sia “in cima all’agenda della presidenza ungherese”. “Il tempo medio di attesa dei paesi candidati nei Balcani occidentali ha ormai superato i 15 anni, e questo è semplicemente inappropriato” ha aggiunto, rimarcando la necessità di “compiere passi urgenti per mantenere la credibilità della politica di allargamento”.

Per il premier albanese, Edi Rama, si tratta di una “pietra miliare storica in un viaggio condiviso verso l’intera riunificazione europea”. “Purtroppo – ha aggiunto – è stato con l’aiuto di Vladimir Putin che questo processo ha preso una nuova velocità dopo l’aggressione all’Ucraina che è servita da campanello d’allarme, ricordando all’Europa che l’illusione dell’autosufficienza è solo che è un’illusione”.

Bruxelles ha avviato i negoziati di adesione con l’Albania nel luglio 2022. Tirana aveva ottenuto lo status di Paese candidato nel giugno 2014 in seguito alla richiesta inoltrata nell’aprile 2009. Finora il processo di integrazione europea dell’Albania ha proceduto in parallelo con quello della Macedonia del Nord, ma su questo dossier non si registrano degli avanzamenti.