UR: attivisti del clima bloccano autostrada A2 presso Wassen

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Otto attivisti per il clima hanno bloccato questa mattina con un sit-in l’autostrada A2 nei pressi di Wassen (UR), dove il traffico era già problematico a causa delle lunghe colonne di auto dirette a sud per il week-end di Pentecoste.

Secondo quanto ha reso noto la polizia cantonale urana, la segnalazione è giunta intorno alle 11.30, quando si segnalavano più di 20 km di coda davanti al portale nord del San Gottardo. Gli attivisti – indica la nota – sono stati rimossi dalla carreggiata da pattuglie della polizia giunte sul posto e sono stati temporaneamente trattenuti, interrogati e denunciati di vari reati.

L’autostrada A2 è stata riaperta al traffico dopo circa dieci minuti, indica il comunicato. Il gruppo “act now” ha rivendicato la responsabilità del blocco dell’autostrada su X (ex Twitter). “Il clima è ancora in pericolo. Torneremo finché la scienza non sarà ascoltata”, ha scritto il gruppo in un post.

Attivisti per il clima avevano inscenato blocchi sull’autostrada A2 in direzione del Gottardo già nell’aprile dello scorso anno e anche lo scorso 9 maggio, in occasione del ponte dell’Ascensione.