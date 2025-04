Usa, dazi sui semiconduttori arriveranno in un mese o due

Keystone-SDA

I dazi sui semiconduttori arriveranno "in un mese o due". Lo afferma il segretario al commercio americano Howard Lutnick.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Non possiamo fare affidamento sulla Cina per le cose fondamentali di cui abbiamo bisogno: i nostri medicinali e i nostri semiconduttori devono essere prodotti in America”, ha detto Lutnick in un’intervista a Abc.

L’esenzione dei dispositivi elettronici, quali smartphone e pc, dai dazi reciproci è temporanea perché saranno probabilmente soggetti a “dazi sui semiconduttori” che entreranno in vigore “fra un mese o due”, ha precisato il segretario al commercio americano.

I dispositivi elettronici – ha spiegato Lutnick – saranno esaminati nell’ambito di un’indagine del governo sui semiconduttori, che potrebbe tradursi in nuove tariffe. “Quello che stiamo dicendo è che sono esentati dai dazi reciproci ma possono essere inclusi in quelli per i semiconduttori, che arriveranno in un mese o due”, ha aggiunto.

Falco delle tariffe, il segretario al commercio americano è di recente sceso nella scala delle preferenze di Donald Trump che, secondo indiscrezioni, ha affidato il dossier dazi al segretario al Tesoro Scott Bessent. Il presidente, in passato, ha più volte evocato la possibilità di dazi sul settore dei semiconduttori e su quello della farmaceutica.