USA: “Da capo antiterrorismo falsità, Iran voleva attaccarci”

Keystone-SDA

La Casa Bianca critica Joe Kent, il capo del Centro antiterrorismo che si è dimesso perché contrario alla guerra in Iran. "Ci sono molte false affermazioni" nella lettera di Kent, afferma la portavoce Karoline Leavitt.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Lasciatemi parlare di una in particolare, ovvero che l’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione. Questa è una falsità che i democratici e alcuni media liberal ripetono”, ha spiegato sottolineando che “come il presidente (Donald Trump) ha chiaramente detto, c’erano prove forti che l’Iran avrebbe attaccato gli Stati Uniti”.

“Sono felice che si fuori, sosteneva che l’Iran non era una minaccia”, ha in effetti affermato Trump. “Era un bravo ragazzo ma molto debole sulla sicurezza”, ha aggiunto, parlando alla Casa Bianca.

“Il presidente tramite i suoi negoziatori ha concesso al regime ogni possibilità di abbandonare le sue ambizioni nucleari e potenzialmente stringere una partnership commerciale con noi. Ma non hanno detto di sì perché per loro ottenere l’atomica era un obiettivo fondamentale”, ha detto Leavitt. “Il comandante in capo (Trump) determina cosa rappresenta una minaccia o meno perché è l’unico che ha il potere secondo la costituzione per farlo, e perché gli americani al voto gli hanno dato fiducia”, ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca. “Inoltre l’assurda idea che Trump abbia deciso sulla base dell’influenza di altri ci insulta ma ci fa anche ridere. Trump è stato coerente per decenni nel dire che l’Iran non avrebbe dovuto avere l’arma nucleare”, ha messo in evidenza.

Supporto da paesi arabi per coalizione di Hormuz

Trump ha continuato a minimizzare l’idea che Israele abbia influenzato la sua decisione di attaccare l’Iran, definendo il paese “un partner”. “Ero contro l’Iran molto prima ancora di pensare che Israele potesse essere contro l’Iran”.

Trump ha poi sottolineato che gli unici paesi che gli hanno espresso supporto per la coalizione che garantisca la sicurezza dello Stretto di Hormuz sono i paesi della regione: Qatar, Bahrein, Arabia Saudita e Emirati arabi uniti. Oltre ad Israele. “La Nato sta facendo un errore stupido” sull’Iran, ha invece deplorato. Trump ha anche ribadito le sue critiche al premier britannico Keir Starmer per non aver aiutato gli Stati Uniti sull’Iran. “Ha fatto un grande errore”.

Gli Stati Uniti “non sono ancora pronti per finire” la guerra contro l’Iran, ma “finiremo nel prossimo futuro, molto presto”, ha detto anche se prima era stato più perentorio: “La guerra contro l’Iran è finita da tempo. Dal giorno uno”.

“Non ho paura di un altro Vietnam”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca rispondendo ad una domanda sull’eventualità che le truppe americane siano dispiegate in Iran.

Anche Cina e Cuba nel discorso

Trump ha menzionato anche Cina e Cuba. “Non vedo l’ora di vedere Xi (Jinping, il presidente cinese) e penso che anche lui non veda l’ora di vedermi. Abbiamo un buon rapporto”, ha spiegato Trump, precisando che compirà un viaggio in Cinta tra cinque-sei settimane.

“Cuba è in cattiva forma, stanno parlando con Marco (Rubio)”, il segretario di Stato degli Stati Uniti, ha poi indicato Trump. “Faremo qualcosa molto presto con Cuba”.