Usa: sindacato ramo auto denuncia Trump e Musk, “intimidazioni”

(Keystone-ATS) United Automobile Workers (Uaw), il potente sindacato americano del settore automobilistico, ha annunciato di aver presentato una denuncia al National Labor Relations Board (Nlrb) contro Donald Trump e Tesla per il tentativo di minacciare e intimidire i lavoratori.

L’Uaw si sta mobilitando a sostegno della candidata democratica Kamala Harris e ha incoraggiato i suoi quasi 400’000 lavoratori a votare per lei. Il sindacato potrebbe avere un ruolo determinante nelle elezioni presidenziali, soprattutto negli stati in bilico come il Michigan, fondamentale per vincere a novembre.

Nella sua denuncia, l’Uaw ha fatto riferimento in particolare ad uno scambio tra il magnate ed Elon Musk durante il loro colloquio trasmesso in diretta su X. “Tu sei un grande tagliatore di teste”, si è complimentato l’ex presidente americano con Musk, che è noto per non tollerare lo sciopero nelle sue aziende. Il patron di Tesla non ha risposto e si è limitato a ridacchiare, il che forse renderà più difficile per l’Nlrb prendere provvedimenti. Secondo la legge federale americana, i lavoratori non possono essere licenziati per aver scioperato, e minacciare di farlo è illegale ai sensi del National Labor Relations Act, ha affermato la Uaw in una nota.