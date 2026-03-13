USA: Trump, “Putin sta aiutando un po’ l’Iran”

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin sta aiutando l'Iran "un pochino" nella guerra in corso nel Golfo Persico, ha detto il presidente degli USA Donald Trump in un'intervista all'emittente televisiva Fox News.

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(Keystone-ATS) “Credo che li stia aiutando un pochino. E probabilmente lui pensa che noi stiamo aiutando l’Ucraina, giusto?”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.

Nella stessa intervista Trump ha respinto l’offerta dell’Ucraina di aiutare gli USA a difendersi dai droni iraniani. “No, non abbiamo bisogno del loro aiuto per difenderci dai droni”.