USA: uomo armato entra a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service

Keystone-SDA

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" a Mar-a-Lago. Lo riporta FOX. Il presidente americano Donald Trump, che spesso si trova nel suo resort a Palm Beach, in Florida, attualmente è alla Casa Bianca.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto intorno all’01.30 ora locale, le 07.30 in Svizzera). L’uomo sui 20 anni, di cui l’identità non è stata ancora rivelata, ha tentato di entrare nel perimetro di Mar-a-Lago, la “Casa Bianca d’inverno”.

Secondo i servizi segreti, l’uomo è stato “sorpreso all’ingresso nord della proprietà di Mar-a-Lago mentre portava con sé quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante”.

In una dichiarazione pubblicata sulle reti sociali, il Secret Service specifica che nel conflitto a fuoco con l’uomo è rimasto coinvolto anche un agente dell’ufficio dello sceriffo della contea. “Nessun agente del Secret Service né dell’ufficio dello sceriffo è rimasto ferito”, viene aggiunto.

“L’incidente, compreso il background dell’individuo, le sue azioni, potenziale movente e il ricorso alla forza sono oggetto di indagini da parte dell’FBI, del Secret Service e dell’ufficio dello sceriffo di Palm Beach”, conclude la dichiarazione la quale sottolinea che “al momento dell’incidente nessuna delle persone protette dal Secret Service erano presenti” a Mar a Lago, riferendosi quindi al presidente e ai suoi familiari.