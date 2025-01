Usa-Russia: Putin, pronto a negoziati diretti con Trump su Ucraina

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere pronto a trattative dirette con il suo omologo statunitense Donald Trump sull'Ucraina, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

(Keystone-ATS) Il capo del Cremlino ha pure affermato di avere sempre avuto relazioni basate sul pragmatismo e la fiducia con Trump, lodandone “l’intelligenza”, scrive dal canto suo l’agenzia di stampa non governativa russa Interfax.

Putin ha anche dichiarato che a Trump è stata “rubata la vittoria” nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020. “Se fosse stato presidente, se non gli avessero rubato la vittoria nel 2020, allora forse non ci sarebbe stata la crisi che è avvenuta in Ucraina nel 2022”, ha detto lo “zar” in un’intervista al giornalista televisivo Pavel Zarubin, ripresa dalle agenzie russe.

Sull’Ucraina si è manifestato anche il Ministero degli esteri. Nonostante tutte le dichiarazioni, non vi sono segnali che l’Ucraina e l’Occidente siano pronti a negoziati di pace, afferma il ministero citato da Tass.

Altolà da Kiev

Non potranno esserci negoziati fra Putin e Trump sulla guerra in Ucraina senza la partecipazione dell’Europa e della stessa Ucraina, afferma però la presidenza a Kiev.

“Lui (Putin) vuole negoziare il destino dell’Europa, senza l’Europa. E vuole parlare dell’Ucraina senza l’Ucraina”, ha indicato sul servizio di messaggistica Telegram il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak. “Questo non accadrà. Putin deve tornare alla realtà, o verrà riportato indietro. Non è così che vanno le cose nel mondo moderno”.