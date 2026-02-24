Vannacci entra ufficialmente nell’Ens, gruppo dell’ultradestra

Keystone-SDA

Il generale italiano Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Ens, la famiglia sovranista fondata dall'AfD (Alternative für Deutschland), lo annuncia il capogruppo Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles.

1 minuto

(Keystone-ATS) “È un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo”, ha aggiunto Vannacci in conferenza stampa.

In seguito alla sua uscita dalla Lega, lo scorso 3 febbraio Vannacci aveva anche lasciato il Gruppo dei Patrioti per l’Europa a Bruxelles.

“Sono convinto che assieme lavoreremo benissimo. Seguendo il principio di difendere la sovranità nazionale contro il federalismo europeo, rimuovendo la più grande truffa dell’Ue che è il Green Deal. Ancora, puntiamo a proteggere le tradizioni greco romane che hanno sempre caratterizzando l’Europa e abbiamo una posizione molto chiara in materia di immigrazione, che non è solo importazione di forza lavoro ma anche di cultura e civiltà completamente diverse dalle nostre”, ha dichiarato il fondatore di Futuro Nazionale in conferenza stampa.